Поиск украинских диверсантов в Крыму продолжается?
Симферополь, 11 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В крымские отделения полиции поступила ориентировка на троих предполагаемых украинских диверсантов.
«Правоохранительные органы ориентированы на поиск трех мужчин славянской внешности 30−35 лет. Особо указано, что волосы у мужчин светлые, внешность без особых примет, физически подготовлены и особо опасны при задержании», — цитируют свой источник РИА Новости.
В связи с этим, по данным источника, на ключевых дорогах Крыма патрульные автомобили ДПС усилены бойцами спецподразделений МВД в полной экипировке и с «дополнительным боекомплектом».
Корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу МВД Крыма с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, на что получил предложение написать в МВД редакционный запрос.
ИА REGNUM направило запрос в МВД Крыма с просьбой уточнить, действительно ли на полуострове ведётся розыск ещё троих подозреваемых в причастности к покушению на совершение терактов.
Как ранее сообщало ФСБ России, в Крыму задержаны члены подпольной сети украинской разведки и украинские диверсанты, готовившие теракты на полуострове.
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