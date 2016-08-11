Симферополь, 11 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В крымские отделения полиции поступила ориентировка на троих предполагаемых украинских диверсантов.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент). 1937

«Правоохранительные органы ориентированы на поиск трех мужчин славянской внешности 30−35 лет. Особо указано, что волосы у мужчин светлые, внешность без особых примет, физически подготовлены и особо опасны при задержании», — цитируют свой источник РИА Новости.

В связи с этим, по данным источника, на ключевых дорогах Крыма патрульные автомобили ДПС усилены бойцами спецподразделений МВД в полной экипировке и с «дополнительным боекомплектом».

Корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу МВД Крыма с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, на что получил предложение написать в МВД редакционный запрос.

ИА REGNUM направило запрос в МВД Крыма с просьбой уточнить, действительно ли на полуострове ведётся розыск ещё троих подозреваемых в причастности к покушению на совершение терактов.

Как ранее сообщало ФСБ России, в Крыму задержаны члены подпольной сети украинской разведки и украинские диверсанты, готовившие теракты на полуострове.

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