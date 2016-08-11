Москва, 11 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Россия и Азербайджан создадут трансграничный природный резерват для восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Соответствующее поручение профильным департаментам Минприроды России дал глава ведомства Сергей Донской по итогам обсуждения хода реализации Программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе, сообщили в Минприроды РФ.

kremlin.ru Детёныш переднеазиатского леопарда

Резерват предлагается создать в составе федерального заказника «Тляратинский» (Республика Дагестан) и Закатальского государственного заповедника (Азербайджан). Кроме того, территория заказника «Тляратинский» может быть расширена путем включения в его состав государственных природных заказников регионального значения «Кособско-Келебский» и «Бежтинский».

Донской также поручил до конца 2016 г. доработать Программу по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе с учетом ее реализации на территории Республики Дагестан.

Как сообщает ИА REGNUM, проект по созданию в России на территории Северного Кавказа жизнеспособной популяции переднеазиатского леопарда утверждён МПР России в 2006 году. Исследование, проведенное в 2004—2005 гг. показало, что общая численность леопарда на Кавказе составляет всего несколько десятков особей. Так, в Азербайджане обитает всего 10−13 животных, в Армении — 10−13, в Грузии — менее 5, в России — 10−15. В России леопард сохранился лишь в труднодоступных районах Дагестана.