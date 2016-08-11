Новосибирск, 11 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Новосибирцы сегодня, 11 августа, вышли на пикет к зданию законодательного собрания области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Они требуют принять законопроект об обязательной индексации заработной платы не ниже уровня инфляции. И, в первую очередь, это должно коснуться частных организаций, где, по мнению участников акции, требование закона не выполняется, в отличие от государственных и муниципальных организаций.

Анна Алябьева ИА REGNUM Пикет

Лозунги на плакатах без лишних слов и особых эмоций: «Рабочий! Добивайся реальных гарантий права на достойную зарплату в ст. 134 ТК РФ», «Требуем принять правку в статью 134 ТК РФ: Работодатель ОБЯЗАН индексировать зарплату на уровне НЕ НИЖЕ инфляции!», «Даешь реальную индексацию зарплат», «Депутаты Новосибирской области! Поддержите инициативу заксобрания Карелии по ст.134 ТК РФ».

Пикет нельзя назвать масштабным — у дверей областного парламента собралось всего шесть человек, практически все — взрослые мужчины. На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, почему отстаивать право на достойную оплату труда не пришли молодые люди, пикетчики ответили, что многие не верят и боятся публично заявлять свои требования. И за них это должны делать профсоюзные объединения, потому что люди там более законодательно подкованные, сориентироваться в проблеме им легче.

«Проблема заключается в том, что 134 статья Трудового кодекса РФ, казалось бы, гарантирует ежегодную индексацию заработной платы в связи с ростом цен на основные товары, продукты. Однако, есть там такая фраза, что владельцы частных предприятий тоже обязаны повышать зарплату, но в соответствии с коллективными договорами. Но все знают, что на большинстве предприятий в нашей стране профсоюзов либо вообще нет, либо они очень слабые. И поэтому, если в текст коллективного договора и вносится какое-то упоминание данной нормы, то оно, как правило, определяется желанием руководителей. Поэтому сейчас, когда есть экономические трудности, возникает ситуация, когда реальная заработная плата, даже по данным Росстата, падает порядка 9−10%, а по факту даже больше», — рассказал ИА REGNUM секретарь новосибирского областного комитета партии «Российское объединение трудовой фронт» Сергей Крупенько. Он подчеркнул, что условие о том, чтобы работодатели в обязательном порядке индексировали заработную плату не нижу уровня инфляции, должно быть закреплено законодательно, как поправки к ст.134 ТК РФ.

«Это инициатива продвигается через политические и профсоюзные структуры, но не через Федерацию независимых профсоюзов России, а через так называемыесвободные профсоюзы. К сожалению, ФНПР к этому относится пока прохладно и не заявляет поддержку, предлагая вместо этого продвигать вопрос о необходимости повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Мы считает, что МРОТ сегодня составляет очень небольшую долю от реальной заработной платы, поэтому нужно вести речь в целом о заработной плате, которую люди получают на руки» — отметил Крупенько.

Председатель профкома завода «Сиблитмаш» и областного совета профсоюза машиностроителей России в Новосибирской области Геннадий Коновалов заявляет, что проблема уровня заработных плат по отношению к уровню цен актуальна для всех, в том числе и для жителей Новосибирской области. «Сейчас зарплата падает, а инфляция растет. И зарплата должна быть проиндексирована. А вместо это происходит обратная индексация, и люди становятся все беднее и беднее. Многие брали кредиты, в том числе ипотечные, но зарплата падает и платить нечем. Многие испытывают большие затруднения. С другой стороны, зарплата должна расти, потому что инфляция выросла, а значит при том же уровне зарплат покупательная способность упала. Нам необходимо добиваться того, чтобы зарплата росла пропорционально росту инфляции», — подчеркнул ИА REGNUM Геннадий Коновалов.

При этом, вышедшие на пикет предлагают варианты, где можно взять средства на ежегодную индексацию заработных плат, в том числе и для работников негосударственных предприятий.

«Нам говорят, что в бюджете денег нет. Мы отвечает, что можно подоходный налог сделать фиксированным. Сегодня у нас 13%, есть миллиардеры, а платят все по одной ставке. Повысить его до 60% в зависимости от доходов. Дальше, то что платят в пенсионный фонд — там сейчас ограничено, до 460 тысяч платят как все мы, а свыше этой суммы — 10%. Мы же предлагаем сделать для них полные 22%, и тогда хватит денег. Ученые подсчитали, что дифференцированный подоходный налог даст дополнительно в казну шесть триллионов рублей», — заявил Коновалов.

Для того, чтобы добиться принятия законопроекта об обязательной индексации заработной платы, участники акции считают, что нужно, чтобы все партии и профсоюзы объединились в одном требовании. По их словам, они уже обращались с этим вопросом к президенту, и он поручил вопрос Минтруду.

«Нам ответили в министерстве труда, что мы просто неправильно толкуем статью, что по статье и частные предприятия обязаны индексировать зарплату, только нужно оговорить порядок ее проведения в коллективном договоре. А для этого я должен договариваться с работодателем, а какой работодатель согласится на себя такой хомут взять?», — сомневается Геннадий Коновалов.

Пикет в Новосибирске не вызвал особого интереса ни у региональных СМИ, которых на площадке перед заксобранием просто не наблюдалось, ни у областных депутатов. За порядком во время акции следили всего двое полицейских. Простояв полчаса, пикетчики свернули плакаты.

Отметим, что акции в поддержку законопроекта об обязательной индексации заработной платы не ниже уровня инфляции на ближайшие дни запланированы и в других городах России.

Стоит сказать, что соответствующий законопроект уже вносился в Государственную думу РФ — законодательным собранием Карелии, но не набрал необходимых голосов. Сегодня участники акций за принятие поправок в ст.134 ТК РФ заявляют, что положительные отклики на законопроект получены от парламентов Калмыкии, Оренбургской и Ростовской областей, от федеральных профсоюзов Карелии и Кировской области.

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