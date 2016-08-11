Сургут, Югра, 11 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. 14-летняя жительница Югры стала заложницей многомиллионного долга, по решению суда города Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении службы судебных приставов по ХМАО.

Василий Максимов. Семейный раздел. 1876

В окружную ФССП поступило заявление о возбуждении исполнительного производства о взыскании суммы задолженности с наследников заемщика в размере свыше 35 млн рублей. Руководитель югорской службы Олег Адольф сообщил, что вышеуказанное исполнительное производство подлежит передаче в специализированный отдел судебных приставов по важным исполнительным производствам в городе Сургуте. Одновременно он обратился к уполномоченному по правам детей.

Корреспондент ИА REGNUM связался с отделом уполномоченного. Дело многомиллионного долга, который «навесили» на несовершеннолетнего ребёнка на особом контроле, сообщила Ирина Мусатова. «Случай нерядовой, — говорит Ирина Борисовна. — Конкретно ничего пока по данному делу сказать не могу. Отправили запросы, необходимые для выяснения деталей дела. Ребенку, безусловно, необходима юридическая защита, прежде всего».