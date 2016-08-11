Лондон, 11 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Столкновение пассажирского самолета и беспилотника едва не случилось в воздушном пространстве на юго-западе Англии, сообщает 11 августа The Mirror.

AlexandrVe Самолет

Инцидент произошел, когда самолет с 62 пассажирами на борту готовился к посадке в аэропорту Ньюки-Корнуолл. Рядом с воздушным судном был замечен дрон, двигавшийся на высоте около 270 м.

Органы полиции приступили к расследованию происшествия. Пока они не смогли установить, кто именно управлял беспилотником, а также обнаружить сам дрон. Помочь в разбирательстве просят очевидцев происшествия.