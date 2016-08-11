Киев, 11 августа, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Американский посол на Украине Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон не располагает доказательствами в пользу российской версии о подготовке Украиной терактов в Крыму, озвученной ФСБ 10 августа. Об этом дипломат сообщил 11 августа в своём Twitter.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Они — хорошие!

«Правительство США не видело никаких подтверждений российским обвинениям во «вторжении в Крым», которые Украина уверенно опровергает», — написал Пайетт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в ФСБ заявили о том, что была пресечена попытка диверсионной группой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины устроить в Крыму теракты. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружена взрывчатка.

Читайте подробнее: В Крыму украинские диверсанты дают признательные показания

В ответ на это Украинское Министерство обороны, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Генеральный штаб ВСУ, СБУ и украинские политики опровергли обвинения российских спецслужб.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине провели параллели между обвинениями ФСБ и началом Второй мировой

11 августа глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за действиями Киева по подготовке терактов в Крыму стоит Госдепартамент США. Киев встал на путь террора, решив вынести за пределы страны тот путь, который «они опробовали против собственных граждан».