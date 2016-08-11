Украинский католический университет обвинил униатов в рейдерстве
Львов, Украина, 11 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Вице-ректор Украинского католического университета (УКУ) Мирослав Маринович написал письмо руководству Украинской греко-католической церкви в связи с «кампанией по дискредитации университета».
В нем он сообщает, что «публикация отца Ореста-Дмитрия Вильчинского «УКУ, гей-скандал и либеральный фашизм — год спустя» на портале Католицький Оглядач, новая публикация профессора Александра Сича, публичные высказывания отца Юстина Бойко и организованное официальное обращение ряда священников двух (пока!) деканатов к митрополиту Львовскому по делу «публично выраженной безнравственной позиции и поведения со стороны отдельных преподавателей и студентов УКУ» — все это ознаменовало собой окончание этапа многомесячного затишья вокруг этой надуманной проблемы…
Развернутая против УКУ кампания со стороны отцов Вильчинского и Бойко имеет все признаки сознательно организованной и целенаправленной кампании по разрушению нашего заведения. У меня давно уже появилось ощущение, что группа наших недоброжелателей позаимствовала недостойные приемы из арсенала некоторых украинских нуворишей. Речь идет прежде всего о типичной кампании искусственного занижения цены какого-то предприятия, чтобы задешево его приватизировать, выступая «благодетелем» для якобы спасения его работников…
Достижения и собственность Университета уже настолько масштабны, что много кому хотелось бы прибрать все в свои руки и прийти «на все готовенькое» (тот, кто заразился этой мыслью, знает, что я не преувеличиваю). Отсюда и лукаво отчаянные голоса о «кризисе идентичности», о «необходимости духовно усилить» его и так далее. Поэтому со всей ответственностью вразумляю иерархию Церкви: будьте осмотрительны, ибо идет грязная и циничная кампания по рейдерскому захвату УКУ, которая неизбежно нанесет удар всей Церкви…».
ИА REGNUM напоминает, что Украинский католический университет (в 1929—1945 и в 1994—2002 Львовская богословская академия) — это религиозно-педагогическое учреждение во Львове (Украина). Первый католический университет на территории бывшего СССР и первый университет, основанный униатской Церковью. Принадлежит Украинской греко-католической церкви.
3 августа сего года портал Католицький Оглядач опубликовал статью профессора Александра Сича, в которой тот выдвинул в адрес УКУ следующие претензии:
- Чрезвычайно низкий уровень посещения еженедельной университетской литургии преподавателями и студентами заставило ректора издать внутренний приказ (в октябре 2015 года), чтобы другие виды деятельности или интересы не препятствовали преподавателям и студентам посещать литургию.
- Несколько человек из преподавательского состава открыто и формально поддерживают и продвигают проблемы ЛГБТ. Не менее 30 студентов и преподавателей УКУ подписали петицию о «защите прав» ЛГБТ — лиц.
- Студенты в общежитии (коллегиуме) просматривают в интернете порнографию.
- Программа женских исследований сначала была выдвинута гендерно-идеологическими лоббистами с Запада.
- Ориентация на быстрый рост количества предметов и программы, несмотря на намерения и цели, ослабляет основные католические основы (трудно предположить, что типичный студент УКУ соответственно катехизирован и способен защищать свою веру от секулярных натисков).
- Погоня за получением статуса «национального университета» в манере, напоминающей явление, хорошо описанное в книге «Статус зависти», что захватило некоторые католические университеты в Соединенных Штатах (например, Джорджтаун и Фордгем), и конечным результатом которого стало эффективное разрушение их католической идентичности.