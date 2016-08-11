Львов, Украина, 11 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Вице-ректор Украинского католического университета (УКУ) Мирослав Маринович написал письмо руководству Украинской греко-католической церкви в связи с «кампанией по дискредитации университета».

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В нем он сообщает, что «публикация отца Ореста-Дмитрия Вильчинского «УКУ, гей-скандал и либеральный фашизм — год спустя» на портале Католицький Оглядач, новая публикация профессора Александра Сича, публичные высказывания отца Юстина Бойко и организованное официальное обращение ряда священников двух (пока!) деканатов к митрополиту Львовскому по делу «публично выраженной безнравственной позиции и поведения со стороны отдельных преподавателей и студентов УКУ» — все это ознаменовало собой окончание этапа многомесячного затишья вокруг этой надуманной проблемы…

Развернутая против УКУ кампания со стороны отцов Вильчинского и Бойко имеет все признаки сознательно организованной и целенаправленной кампании по разрушению нашего заведения. У меня давно уже появилось ощущение, что группа наших недоброжелателей позаимствовала недостойные приемы из арсенала некоторых украинских нуворишей. Речь идет прежде всего о типичной кампании искусственного занижения цены какого-то предприятия, чтобы задешево его приватизировать, выступая «благодетелем» для якобы спасения его работников…

Достижения и собственность Университета уже настолько масштабны, что много кому хотелось бы прибрать все в свои руки и прийти «на все готовенькое» (тот, кто заразился этой мыслью, знает, что я не преувеличиваю). Отсюда и лукаво отчаянные голоса о «кризисе идентичности», о «необходимости духовно усилить» его и так далее. Поэтому со всей ответственностью вразумляю иерархию Церкви: будьте осмотрительны, ибо идет грязная и циничная кампания по рейдерскому захвату УКУ, которая неизбежно нанесет удар всей Церкви…».

ИА REGNUM напоминает, что Украинский католический университет (в 1929—1945 и в 1994—2002 Львовская богословская академия) — это религиозно-педагогическое учреждение во Львове (Украина). Первый католический университет на территории бывшего СССР и первый университет, основанный униатской Церковью. Принадлежит Украинской греко-католической церкви.

3 августа сего года портал Католицький Оглядач опубликовал статью профессора Александра Сича, в которой тот выдвинул в адрес УКУ следующие претензии: