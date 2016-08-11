Рига, 11 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В 2015 году социальные службы Великобритании изъяли из латвийских семей 67 детей, за первые шесть месяцев 2016 года — 23, сообщает портал Tvnet.lv.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Изъятие ребёнка

Зачастую причины изъятия бывают «абсурдными и незначительными», например, жалобы соседей на то, что из-за стены доносится детский плач. Также были случаи, когда учитель замечал у ребенка синяк, и сообщал службе опеки, а слова родителей о том, что он получил его, играя на детской площадке, не принимались во внимание.

Ранее посольство Латвии призвало соотечественников, проживающих в Великобритании усыновлять латвийских детей, изъятых из родных семей. Но на деле оказалось, что оформить попечительство не так просто. Портал приводит конкретный случай, когда живущая в Питерборо семья Эвии Берги хотела усыновить ребенка именно из латышской среды, чтобы сохранить его национальную принадлежность и знание языка, но ей было указано, что выбирать детей по национальности невозможно, более того, ей предлагали взять под опеку, в основном, детей африканского происхождения. В конечном итоге латвийцам было отказано в статусе приемной семьи под предлогом недостаточно устроенной спальной комнаты, несмотря на то, что семья проживает в просторном частном доме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, живущие в Великобритании латвийцы все чаще сталкиваются со случаями, когда при малейших нарушениях ребенка изымают из семьи. Так, юрист Лайма Бренцс, практика которой находится в Великобритании, признала что создается впечатление, что социальные службы Британии устроили настоящую «охоту» на детей мигрантов. Она добавила, что каждую неделю к ней за помощью обращаются как минимум две очередные семьи, которые попали в черный список соцслужб.

Напомним, ежегодно десятки латвийских семей лишаются детей в результате действий социальных служб и ювенальных органов стран, где проживают латвийцы, приехавшие на заработки или по другим причинам. Точная статистика изъятия детей из латвийских семей в странах ЕС за последние годы отсутствует.

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