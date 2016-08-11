Москва, 11 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Бизнес в России становится все более активным, а ведущие показатели, такие как спрос на электроэнергию или объем железнодорожных перевозок, растут, что в целом говорит о положительной динамике в экономике страны, пишет агентство Bloomberg.

ИА REGNUM Экономика

За минувший квартал ВВП России сократился лишь на 0,8% в годовом исчислении, с учетом медианных значений 19 показателей, отмечают эксперты. Это сокращение — наименьшее с начала 2015 года, когда в стране началась рецессия.

В стране растет энергопотребление, что говорит о долгосрочном оптимизме экономических субъектов, отмечают аналитики Renaissance Capital. Так, в мае 2016 года рост спроса на электроэнергию вырос на 0,4%, в июне — на 1,6%, в июле — на 1,8%. Кроме того, с начала года на 1,8% возрос объем перевозок РЖД, в том числе на 19% вырос объем перевозимых стройматериалов.

В Центробанке РФ отмечают, что рост экономики может начаться в ближайшие месяцы. Предполагается, что в третьем квартале рост ВВП составит 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом в случае, если не будет наблюдаться каких-либо шоков.