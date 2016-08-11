Брянск, 11 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Житель Украины пытался провезти через таможню в Брянской области диски колес от военного самолета МИГ-29, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центрального таможенного управления. Контрабандист ехал в поезде «Москва — Львов».

Coert van Breda МИГ-29

Два диска от колес военного самолета сотрудники таможни нашли в багаже пассажира. При этом он не заполнял на них таможенную декларацию, а также не предупреждал об этом никого. В результате в отношении украинца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу предметов военной техники).

«Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) колесо тормозное входит в комплектацию военных самолетов типа МиГ-29. В соответствии с Федеральным законом РФ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» данное изделие относится к продукции военного назначения (запасные части военной техники) и может быть использовано при создании военной техники», — говорится в сообщении пресс-службы.