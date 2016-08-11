Москва, 11 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Новым тренером сборной России по футболу станет бывший наставник ФК «Спартак» и «Динамо» Станислав Черчесов, сообщает «Матч ТВ».

Carla Arenas Футбол

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома РФС. Черчесову назначен годовой оклад в € 2 млн. Ожидается, что контракт будет подписан до конца 2018 года.

Помощниками нового главного тренера в сборной России будут Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.