Пермь, 11 августа, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Пермском крае к трем годам лишения свободы осуждена директор образовательного учреждения, которая признана виновной в хищении бюджетных средств в сумме 400 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

usman48.ru Забор исправительной колонии

Бывшая директор обвинялась в двух эпизодах преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» и двух эпизодах преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ УК РФ «Служебный подлог».

На протяжении двух лет руководитель школы и неназванный сотрудник получали денежные выплаты за работу, которую они и не думали выполнять. Кроме заработной платы они получали не только надбавки к ней, но и премии.

При этом сотрудник трудовую деятельность в учреждении не осуществлял, а сама директор никакой дополнительной преподавательской деятельностью не занималась. Полученными за сотрудника и за себя денежными средствами педагог распоряжалась по своему усмотрению. Всего таким способом она похитила более 400 тысяч рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 70 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в выборных, представительных и законодательных органах местной власти и органов местного самоуправления сроком на 2,5 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденной причиненный материальный ущерб и обратить взыскание на её арестованное имущество — автомобиль.

Отметим, что в Прикамье это уже третий приговор за 2016 год по преступлениям, связанных с хищением средств из образовательных учреждений.

В июне 2016 в Перми осуждена главный бухгалтер санаторного детского дома для детей-сирот, которая оплачивала свои кредиты и бюджета детского дома. Сумма ущерба составила более 350 тыс. рублей. Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы со штрафом в размере 8 тыс. рублей. Наказание назначено условно, с испытательным сроком три года.

В январе 2016 года осуждена бухгалтер одной из школ Перми. Женщина выплачивала из школьного бюджета свой банковский кредит, кроме этого, похищала деньги учеников, собранные на оплату питания. Сумма ущерба составила 216 тысяч рублей. Обвинение ей также выдвигалось по статье 160 УК РФ. Районный суд тогда признал экс-бухгалтера виновной и назначил ей наказание в виде штрафа размером 300 тысяч рублей.

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