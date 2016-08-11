Ростуризм: Безопасность туристов в Крыму обеспечена на высоком уровне
Москва, 11 августа, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Крыму спокойная обстановка, безопасности туристов ничто не угрожает. Российским туристам не нужно отказываться от своих планов на отпуск на полуострове. Такое официальное заявление сделал Ростуризм.
«В Крыму сейчас спокойно, наши компетентные органы делают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих. Туристам, которые планировали провести свой отпуск в регионе, не стоит отказываться от своих планов. Убежден, что безопасность обеспечивается на самом высоком уровне», — заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, находящийся в отпуске в Крыму.
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Как сообщало, в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска Республики Крым была обнаружена диверсионная группа Главного управления разведки Минобороны Украины. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружены взрывчатые вещества.
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