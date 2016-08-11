Москва, 11 августа, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Крыму спокойная обстановка, безопасности туристов ничто не угрожает. Российским туристам не нужно отказываться от своих планов на отпуск на полуострове. Такое официальное заявление сделал Ростуризм.

Krishtal Aleksandr Галечный пляж в Канаке, Крым

«В Крыму сейчас спокойно, наши компетентные органы делают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих. Туристам, которые планировали провести свой отпуск в регионе, не стоит отказываться от своих планов. Убежден, что безопасность обеспечивается на самом высоком уровне», — заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, находящийся в отпуске в Крыму.

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Как сообщало, в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска Республики Крым была обнаружена диверсионная группа Главного управления разведки Минобороны Украины. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружены взрывчатые вещества.

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