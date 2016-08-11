Москва, 11 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. На станции «Аэропорт» московского метро (Замоскворецкая линия) 23-летняя пассажирка в состоянии опьянения вела себя неадекватно и была задержана охраной. В комнате полиции, куда её сопроводили, она полностью разделась, передаёт Life.

Цитата из к/ф «Стриптиз». Реж. Эндрю Бергман. 1996. США Стриптиз

Сотрудники правоохранительных органов уговаривали дебоширку одеться. Полицейским пришлось обратиться за помощью к врачам, которые госпитализировали женщину в одно из городских медучреждений.

Врачи выяснили, что женщина принимала галлюциногены, по-видимому, растительного происхождения. О женщине известно, что она — жительница Москвы.