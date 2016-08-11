Дамаск, 11 августа, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудары по окрестностям сирийского города Ракка, где расположены позиции боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом, как передают «Известия», говорится в сообщении Минобороны России.

Sergey Korovkin 84 Бомбардировщик Ту-22М3 в полёте

«6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома базирования на территории РФ, нанесли сосредоточенный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам террористической группировки ИГ (запрещена в России) в районах г. Ракка», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в результате авиаудара был уничтожен завод по производству химических боеприпасов, полевой лагерь подготовки боевиков ИГ (запрещена в России), а также склад с оружием.

«Террористам нанесен значительный материальный ущерб, уничтожено большое количество боевиков», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что российские самолеты, выполнившие боевое задание, благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор боевые самолеты РФ совершают по несколько боевых вылетов в сутки и поражают десятки объектов террористов в САР.