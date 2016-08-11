Махачкала, 11 августа, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Спецслужбы провели в Дагестане успешную операцию по ликвидации членов вооруженного бандформирования. Как сообщили ИА REGNUM в информационном центре национального антитеррористического комитета 11 августа, всего уничтожены четверо боевиков.

nac.gov.ru Конец бандита

Бандиты предварительно опознаны. Среди них — главарь так называемого «горного сектора» бандитского подполья Гаджиев Шамиль, 1992 года рождения. Как уточнили в НАК, он находился в федеральном розыске с 2014 года.

Информацию о том, что в Ботлихском районе Дагестана скрывается группа лиц, причастных к деятельности бандподполья, в органы ФСБ поступила сегодня. С 05:30 было объявлено о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории села Анди Ботлихского района.

Силовики блокировали здание, в котором укрылись бандиты. На предложение сдаться боевики открыли огонь по правоохранителям. Завязался бой. Силами спецназа ФСБ России четверо боевиков были нейтрализованы. На месте боестолкновения обнаружено оружие и боеприпасы.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет», — добавили в НАК.

Как сообщало ИА REGNUM, только за прошедший месяц в Дагестане были ликвидированы более десятка боевиков.

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НАК сообщил о 9 убитых в Дагестане боевиках

Добавим, что накануне в республике был убит судья федерального суда Убайдулла Магомедов. Преступление было совершено в селе Ассаб Шамильского района Дагестана. Неизвестные расстреляли его из автоматического оружия прямо во дворе собственного дома. Следствие связывает убийство с профессиональной деятельностью Магомедова.

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