Москва, 11 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. 12 августа на уникальной площадке недалеко от акватории Керченского пролива состоится финал Чемпионата России «Лучший по профессии» среди работников дорожно-строительных предприятий. Комментировать состязания будет спортивный журналист Василий Уткин, сообщили в Росавтодоре.

Tama66 Экскаватор

В заездах примут участие лучшие работники дорожно-строительных предприятий страны. Отбор участников проходил в несколько этапов по всем регионам России. Путевку на финал соревнований в Краснодарском крае завоевали 30 виртуозов управления гигантскими гусеничными и многоколесными машинами (экскаваторами и самосвалами).

Участникам предстоит показать фигуры высшего пилотажа на многотонной технике, сыграть в баскетбол ковшами, преодолеть полосы препятствий и целую серию других испытаний, требующих ювелирной точности, скорости и оперативности принятия решений.

Целью мероприятия является обмен лучшими практиками и профессиональными стандартами между дорожниками России, а также популяризация профессий дорожно-строительного комплекса.