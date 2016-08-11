Астрахань, 11 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Астраханской области энергию солнца и ветра приручат и направят на благо жителей региона. Речь идет о строительстве шести солнечных и одной ветроэлектростанции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 11 августа, они появятся на территории Володарского, Приволжского, Енотаевского и Наримановского районов.

Lujkin8 Использование энергии солнца

Право на строительство шести солнечных электростанций, мощность каждой и которых составит 15 МВт, получили компании «КомплексИндустрия» и «МРЦ «Энергохолдинг», входящие в группу компаний «Энергия солнца». В проекты компании намерены инвестировать свыше 12 млрд рублей.

Пуск первого объекта близ посёлка Володарский запланирован в мае будущего года. Под будущую стройку уже выделен участок общей площадью 257 тысяч кв. метров. На стройплощадку подрядчики выйдут уже в ближайшее время, начнутся подготовительные работы.

По графику в текущем году планируется построить новую ЛЭП-10 кВ от подстанции «Володаровка» до фотоэлектрической электростанции «Заводская», провести планировку территории, установить ограждения, сваи, фотоэлектрические модули.

Все объекты, в том числе и в Володарском, планирует ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Кроме того, появится в регионе и ветроэлектростанция мощностью в 100 Мегаватт. Помимо Астраханской области, ветроэлетростанции возведут в Калмыкии, Краснодаре, Омске и Карачаево-Черкесии, передает радио «Астрахань FM». В Астрахани ВЭС заработает к 2030 году. Всего, в России планируют построить 13 гидроэлектростанций и 15 ветроэлектростанций .