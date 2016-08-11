Ставрополь, 11 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В ДТП на территории Ставропольского края из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу погибли четыре человека, один попал в реанимацию. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

blickpixel Пострадавший в аварии автомобиль

Авария произошла вечером 10 августа в Нефтекумском районе (Ставропольский край) на 23 километре автомобильной трассы Степное — Иргаклы — Ачикулак. Предварительная версия такова: на полосу встречного движения выехал автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого не справился с управлением. Навстречу ему ехал ВАЗ 2114 — машины столкнулись.

Погибли на месте водитель ВАЗ 2114, водитель ВАЗ 2112 и два ехавших в этой машине пассажира. Выжил только пассажир ВАЗ 2114, и сейчас за его жизнь борются врачи реанимационного отделения ГБУЗ CК Нефтекумская ЦРБ Нефтекумска (Ставропольский край).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным Госавтоинспекции РФ, в России с начала 2016 года зарегистрировано 4 578 ДТП с участием детей-пассажиров. Число ДТП снизилось на — 1,9%. В результате аварий погибли 207 детей, что на 9,2% меньше, чем по данным на начало года, пострадали 5 228 детей (снижение на 1,1%)

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