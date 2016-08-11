Аннаполис, США, 11 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В американском штате Мэрилэнд произошел взрыв на территории жилого комплекса, травмы получили около 20 человек, передает телеканал FOX 5 DC.

James McCauley Взрыв

По данным телеканала, в ночь с 10 на 11 августа в округе Монтгомери произошел взрыв в жилом доме, а вслед за ним — пожар, в результате здание серьезно повреждено.

Пострадали около 20 человек, среди которых несколько пожарных. На месте продолжают работу экстренные службы, врачи оказывают помощь раненым. Причины происшествия пока не установлены.