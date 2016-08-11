Тверь, 11 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Пилоты авиагруппа «Беркуты», дислоцирующаяся в Торжке Тверской области, вошли в число лучших на международном конкурсе «Авиадартс», который в рамках Армейских международных игр-2016 проходил с 31 июля по 10 августа в Рязанской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

armygames2016.mil.ru Вертолёты Ми-28Н

Представители России стали победителями во всех номинациях конкурса. Начальник 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации полковник Андрей Попов стал лучшим в одиночном пилотаже на вертолете Ми-28Н «Ночной охотник».

С блестящим выступлением на международном конкурсе пилота поздравил исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя. «Вы подтвердили, что легендарная пилотажная группа «Беркуты» была и остается сильнейшей в мире. Не только ваши сослуживцы, но и жители города Торжка и всей Тверской области гордятся Вашей победой. Пусть непревзойденное мастерство, сила духа, честь и отвага, присущие вертолетчикам вашего центра, будут залогом новых успехов и достижений на службе Отечеству», — выразил свои пожелания в поздравительной телеграмме глава региона.