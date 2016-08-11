Махачкала, 11 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Федерального судью Убайдуллу Магомедова могли убить в Дагестане из-за его профессиональной деятельности, сообщили ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе Следственного управления СКР по Дагестану. По данным ведомства, это является основной версией, которую рассматривают следователи в данный момент.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на жизнь лица, осуществляющего правосудие» и «незаконный оборот оружия».

В Верховном суде Дагестана сообщили, что Магомедов не находился под государственной защитой и угроз в его адрес не поступало.

Напомним, 10 августа ночью в селе Ассаб Шамильского района Дагестана был убит судья федерального суда Убайдулла Магомедов. Судья находился во дворе своего дома, когда неизвестные в несколько раз выстрелили в него из автоматического оружия. От причинённых ранений судья скончался на месте.

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Убийства судей нередкое явление в Дагестане. Так, в январе 2013 года был убит судья Верховного суда Дагестана Магомед Магомедов. Тогда следователи посчитали, что судью убили члены местных незаконных вооруженных формирований. В марте того же года в Избербаше был убит 57-летний судья Ахмед Раджабов. В сентябре 2013 года было совершено нападение на судью Верховного суда Дагестана Мухтара Шапиева и его сына. Оба скончались позже в больнице. Основная версия — служебная деятельность. В ноябре того же года в Махачкале был убит судья Зайнудин Маданов.