Ставрополь, 11 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум.



mrscaz Карусель

В Ставропольском крае после катания на сломанных качелях в парке города девочка получила травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Следственного комитета.

Инцидент произошел в центральном парке города Светлоград Ставропольского края. Вечером 22 мая текущего года 13-летняя девочка села прокатиться на качели «Лодка», однако качаясь на ней, девочка упала на землю и получила травму.

Причиной инцидента стала трещина в металлическом каркасе «Лодки».

Заведующий аттракционами светлоградского парка попал под уголовную статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие полагает, что он знал о дефекте в аттракционе, но продолжал его эксплуатировать и допускал кататься на качелях детей.

Расследование этого дела уже завершено и материалы готовятся в суд.

Напомним, инциденты на аттракционах Ставрополья случались и ранее. Так, в октябре 2015 года центральном парке Ставрополя восьмилетний ребенок не справился с управлением квадрацикла и врезался в препятствие. В результате школьник с ушибом мягких тканей горла обратился скорую помощь. Ему назначено амбулаторное лечение.

А в мае 2014 года в парке Кисловодска катание девочек на аттракционе «Кенгуру» завершилось более серьезными травмами. Там сломалась одна из секций аттракциона, две девочки упали на бетонную поверхность и получили тяжелые травмы. Организатор аттракциона, у которого отсутствовали разрешительные документы на эти услуги, оказался под следствием.