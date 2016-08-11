Пекин, 11 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Американская компания Tesla Motors официально подтвердила информацию о первом ДТП на территории КНР. Как ранее сообщали китайские СМИ, автомобиль Tesla, находясь в режиме автопилота, столкнулся с припаркованным автомобилем, в результате чего оба транспортных средства получили несерьезные повреждения.

Marc van der Chijs Тестирование автопилота Tesla

Как сообщили в Tesla Motors, инженеры внимательно изучили полученные данные и пришли к выводу, что припаркованный автомобиль оказался в «мёртвой» зоне камер электромобиля. Комиссия, расследовавшая инцидент, пришла к выводу, что вина в ДТП лежит на водителе Teslа, который пренебрегая инструкцией, убрал руки с рулевого колеса, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале мая в американском штате Флорида. Автомобиль Model S, находящийся под управлением автопилота, врезался в трейлер, совершавший поворот на нерегулируемом перекрёстке. Водитель электромобиля получил тяжёлые травмы, от которых позднее скончался в больнице.