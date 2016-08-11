Пермь, 11 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Распоряжением администрации Краснокамского района Пермского края режим «Чрезвычайная ситуация в лесах муниципального характера» снят. Об этом корреспонденту сообщили 11 августа в пресс-службе управления краевого МЧС.

skeeze Пожарник

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧС в Краснокамском районе вводился 8 августа на неопределенный срок в связи с тем, что подъезды к очагу крупного пожара были затруднены и продолжала гореть травяная подстилка. Сам пожар обнаружили еще 3 августа в 2,5 км от города Краснокамска на площади 15 гектаров и локализовали через сутки.

«Пожар пока полностью не ликвидирован, но обстановка стабилизируется. Сил и средств для тушения лесного пожара достаточно, увеличения группировки не планируется», — заявили в пресс-службе МЧС.

Ежедневно для оценки обстановки на месте пожара применяется беспилотный летательный аппарат оперативной группы ГУ МЧС по Пермскому краю.

Отметим, что на данный момент на территории Пермского края действуют четыре очага природных лесных пожаров, из них три локализованы (Краснокамский и Гайнский районы), один пожар не локализован (Гайнский район). Угрозы населенным пунктам нет.

Всего с начала пожароопасного периода 2016 года зарегистрировано 78 природных пожаров.