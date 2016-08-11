Париж, 11 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2017 год Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило до 1,2 млн баррелей в сутки. По сравнению с более ранним прогнозом, ежесуточный спрос должен сократиться на 100 тысяч баррелей. Об этом сообщается в августовском докладе МЭА.

ИА REGNUM Нефть

В докладе отмечается, что рост спроса в будущем году будет замедлен на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 2016 годом. Мировой спрос на нефть в 2017 году достигнет 97,5 млн баррелей в сутки.

На 2016 год прогноз МЭА по мировому нефтяному спросу сохраняется на ежесуточной отметке 96,3 млн баррелей. Это на 1,4 млн баррелей больше, чем в минувшем году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно июльскому прогнозу, эксперты МЭА спрогнозировали рост спроса на нефть в 2016 году на 100 тыс. баррелей в сутки — до 96,1 млн баррелей. В РФ в 2017 году эксперты МЭА прогнозируют падение добычи на 40 тыс. баррелей в сутки — до 11,14 млн баррелей.