Москва, 11 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В России в новом 2016−2017 учебном году в запланированных к работе 48,9 тыс. школ будут обучаться 14,6 миллиона детей. По состоянию на 7 августа в первый класс зачислены 1,8 миллиона первоклассников, что составляет 12,8% от общего количества школьников, планируемых к обучению в 2016—2017 учебном году. По сравнению с прошедшим учебным годом число первоклассников увеличилось на 150 тысяч детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В настоящее время общеобразовательные организации заканчивают подготовку к учебному году в соответствии с выданными ранее предписаниями (ремонт зданий, помещений, систем водоснабжения, канализации, отопления, благоустройство территорий, приобретение учебной мебели, электрооборудования на пищеблоки и т.д.).

Приемка школ к новому учебному году в субъектах Российской Федерации должна завершиться не позднее 25 августа. С 22 августа — по 5 сентября будет работать Всероссийская горячая линия для родителей по качеству и безопасности детских товаров во всех Управлениях Роспотребнадзора по субъектам РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, к началу нового учебного года в России откроются 92 новые школы. В настоящее время идет строительство 185 новых школ, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2016−2017 гг.