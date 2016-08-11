Якутск, 11 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Из-за чего 5-летний мальчик оказался в «чёрном списке» частных детсадов, почему жители деревянных домов боятся в них ночевать, будет ли избирком Якутии регистрировать кандидата Андрея Борисова и что думает этот самовыдвиженец о скандале с его подписями — в обзоре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Дети с пометкой «не брать»

В Якутске родители сбежавшего из частного детского сада мальчика теперь не могут пристроить его в другое дошкольное учреждение. Как пишет ЯСИА, ребёнка просто отказываются брать, опасаясь, что с ним возникнут проблемы. Отказы отец дошкольника получил уже от нескольких частных детских садов.

При этом, принять ребёнка сначала соглашаются, а потом изменяют решение. Аргументируют отказы тем, что «ребёнок — звезда WhatsApp», «гиперактивный, вряд ли кто-то сможет за ним уследить, репутация дороже». Мужчина узнал, что оказывается в Whatsapp есть группа, где по детским садам передаются данные о «гиперактивных» детях с пометкой «не брать».

В итоге отцу мальчика предложили больше платить за сына — 10 тысяч рублей вместо 7-ми. Юристы сочли такое изменение суммы оплаты нарушением закона, пояснив, что для всех принимаемых в детский сад должны быть созданы равные условия и подчёркивают, что никто не имеет права распространять персональные данные ребенка в каких бы то ни было формах. В детском саду «Baby Town», откуда сбежал ребёнок, журналистам ситуацию комментировать отказались.

Отказали в регистрации?

Госсоветник Якутии Андрей Борисов не будет зарегистрирован кандидатом на выборы в Госдуму РФ по региональному одномандатному округу, утверждает Aartyk.ru, ссылаясь на собственные источники. Региональное информагентство публикует копию итогового протокола проверки подписных листов, в котором процент недостоверных исправлен с 6,93% на 35,85%.

На изменение количества недостоверных подписных листов в протоколе повлияло решение представителей ЦИК РФ, которые находятся в Якутии с проверкой, пишет региональное СМИ. «Правда, опергруппа ЦИК РФ в лице Сергея Даниленко и Александра Клюкина ещё официально ни Андрею Борисову, ни его представителям не озвучили своё решение», — пишет издание.

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«Оппоненты пошли на вопиющие поступки»

Между тем, кандидат, сбор подписей за которого стал причиной скандала, уже даёт журналистам интервью, в котором предстаёт обиженным и вытесненным коварными конкурентами из предвыборной гонки. Публикует мнение Андрея Борисова SakhaLife.ru. «Оппоненты с целью не допустить меня на выборы в депутаты Государственной Думы, пошли на беспрецедентные в этическом, нравственном плане, вопиющие поступки, манипуляции, провокационная основа которых очевидна невооруженным глазом. Создание нагнетающей ситуации, «скандальных событий» вокруг сбора подписей именно в мою поддержку, вброс информации негативного характера в СМИ и активное его обсуждение — есть результат стараний отдельных заинтересованных лиц», — заявил журналистам Андрей Борисов.

Кандидат также добавил, что сообщения о нарушениях не доказаны. Наличие жалоб на нарушения при сборе подписей Андрей Борисов объясняет тем, что его оппоненты боятся проиграть на выборах, если он будет в них участвовать.

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Жизнь в разрухе

YAKUTIA.INFO отстранилось от политических событий и публикует фоторепортаж о конкретных проблемах людей. Материал регионального СМИ посвящён проблемам жителей деревянных домов в Якутске, которые признаются, что уже боятся ночевать в своих квартирах и умоляют их расселить.

«Бревна гниют и превращаются в труху, потолки проседают, полы «поднимаются» жителями чуть ли не на полметра, потому что иначе ходить им по колено в воде. Окна первого этажа находятся едва ли не на уровне земли. Стены между комнатами выгнуты буквой «зю». Одни окна «выдавлены» наружу, другие — внутрь. Остро пахнет сыростью, болотом, стены, полы изъедены грибком. А ночью… Ночью дом гудит, «стонет», ходит ходуном. Жители уже привыкли бояться, что в один не прекрасный момент дом не выдержит и обрушится. Такова ежедневная реальность детей, их мам и пап, пенсионеров и инвалидов», — сообщают журналисты.

Ситуацию, и без того разрушающихся деревянных постройках, усугубляет строительство по соседству и отсутствие насосной станции. В итоге вода течёт под дом, стоит в подъездах, делает невозможным проезд к домам и труднодоступным — подход, а также подмывает здания. Скорые, пожарные и такси к «деревяшкам» подъехать не могут, уверяют жители. А насосную станцию почему-то демонтировали весной. Как выяснили журналисты, откачку воды из-под зданий можно возобновить, но об этом жителям надо попросить, написав заявление на имя главы города.

«Если протокольное поручение получим мы, то пойдем и выполним». В мэрии в свою очередь, обещают расселить жителей, но когда — неизвестно.