Осташков, Тверская область, 11 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. 300 лет с момента основания отмечает Богородицкий Житенный женский монастырь в Осташкове Тверской области. 10 августа здесь прошла божественная литургия, которая завершилась крестным ходом вокруг монастыря. Здесь собралось большое число паломников, прихожан, гостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В праздничном богослужении приняли участие исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя и руководитель вице-спикер Госдумы РФ Владимир Васильев.

тверскаяобласть.рф Богородицкий Житенный монастырь. 10 августа 2016

Монастырь находится в живописном месте на полуострове озера Селигер и имеет необычную историю. Он был основан в честь образа Пресвятой Богородицы Смоленской — покровительницы Осташкова. На городских воротах висела икона с ее изображением. В 1711 году здесь произошел пожар: крепость сгорела, но икона осталась невредимой.

Сначала была возведена деревянная церковь, а в 1742 году на ее месте появился каменный собор. В советские годы на территории обители находился молочный завод, 2002 году она стала возрождаться.

Сейчас это объект культурного наследия регионального значения, который притягивает большое количество паломников и туристов, а также становится приютом и домом для мам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В монастыре организован свой детский сад, школа.

«Работа, которую ведут в монастыре, очень значима и необходима для нашей области. Дети получают здесь не только образование, но самое главное — воспитание, духовно-нравственную опору, у них формируется мировоззрение, система ценностей, отношение к обществу и труду. В наше время это очень важно», — отметил Игорь Руденя.

«Монастырь в трудные времена сохранял веру. Огромное спасибо за то, что вы продемонстрировали подвижническое служение, собрали вокруг себя народ. Когда мы верим, помогаем, тогда мы едины. В последнее время это очень заметно», — сказал Владимир Васильев.

Игорь Руденя отметил, что региональная власть намерена поддерживать центры духовной жизни области. На прошлой неделе областное правительство утвердило границы охранной зоны Богородицкого Житенного монастыря как объекта культурного наследия.