Симферополь, 11 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что за действиями Киева по подготовке терактов в Крыму стоит Госдепартамент США.

United States Department of State Флаг Государственного департамента США

По его словам, украинские власти встали на путь террора, решив вынести за пределы страны тот путь, который «они опробовали против собственных граждан». За Киевом «маячит Госдепартамент Соединенных Штатов», выразил уверенность Аксенов.

Он пояснил, что у украинских должностных лиц «духа бы не хватило на проведение подобных мероприятий». Аксенов также сообщил об усилении мер безопасности в Крыму, в частности о проведении на границе с Украиной «технических мероприятий». «К счастью, сухопутная граница не протяженная, поэтому можно все оборудовать таким образом, чтобы даже муха не пролетела», — сказал глава Крыма.

Кроме того, властям полуострова помогают жители: они проявляют повышенную бдительность и предлагают начать патрулирование населенных пунктов. Усилия местного населения могут помочь властям выявлять подозрительных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа ФСБ сообщила, что в Крыму готовила теракты диверсионная группа Главного управления разведки Минобороны Украины. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружена взрывчатка.

В этот же день Минобороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Генштаб ВСУ, СБУ и украинские политики в один голос опровергли обвинения ФСБ Российской Федерации в попытке украинской стороны организовать теракты в Крыму.