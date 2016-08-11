Киев, 11 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Российская Федерация применяет по отношению к Украине грузинский сценарий. Об этом вчера ночью, 10 августа, в своем Facebook написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает ИА REGNUM.

Фото Генштаб ВСУ

Он напомнил, что война 2008 года в Грузии началась после гибели российских солдат. «В сообщении ФСБ ключевое — это не сам факт ДРГ, а обстрел с территории Украины и гибель российского солдата. Не забывайте, что официально танки поехали на Грузию, потому что в Южной Осетии погибли российские миротворцы. Путин действует по накатанной», — считает Кулеба.

По его словам, РФ проведет новую волну агрессии против Украины. «Это еще не casus belli (повод для войны — прим. ИА REGNUM ), но Россия уже активно накапливает истории для casus belli», — рассказал Кулеба.

В свою очередь, Генеральный штаб ВСУ сообщает, что вчера в рамках учений «Небесный щит-2016» украинские военные самолеты Миг-29 совершили учебную посадку и взлет на автотрассе Киев-Чоп. «В рамках проведения командно-штабного учения «Небесный щит-2016» экипажи истребительной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины на самолетах Миг-29 совершили учебную посадку и взлет на авиационном участке автотрассы. Пилоты поставленные задачи выполнили», — говорится в сообщении Генштаба.

Во время приземления самолетов движение автотранспорта по автотрассе временно перекрыли. Учебная посадка происходила между селами Михайловка и Крупец на Ровенщине.

Напомним, вечером, 10 августа, через Киев прошла колонна военной техники (до восьми единиц).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил о гибели двоих солдат ВС РФ в Крыму. Глава российского государства также отметил, что после этого инцидента не видит смысла в нормандских переговорах. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти». Путин также пообещал не оставить без внимания гибель российских силовиков в Крыму. «Мы мимо такого проходить не будем», — пообещал Путин.