Вологда, 11 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Сейчас в Вологодской области общее число жилых домов и земельных участков, облагаемых налогом, достигает 700 тысяч. При этом, по оценкам экономистов, потенциал получения доходов от налогов с недвижимости граждан используется на Вологодчине достаточно вяло. Многие объекты имущества не зарегистрированы, а объем долгов по учтенным в налоговых регистрах объектам насчитывает сотни миллионов рублей. Легализация объектов недвижимости, которая поможет увеличить доходы бюджетов муниципалитетов, стала одной из главных тем заседания областной комиссии по противодействию «теневой» экономике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным регионального Управления Росреестра, доля земельного налога и налога на имущество граждан в бюджетах поселений варьируется от 4% до 84%, а в бюджетах городских округов — от 6% до 10%.

«Новый порядок исчисления налога на имущество от кадастровой стоимости позволит увеличить доходы бюджетов, легализовать и расширить налогооблагаемую базу. Имущественные налоги с физических лиц для муниципалитетов — это основа финансовой устойчивости их бюджетов. Однако активности глав в этом направлении я не вижу», — заявил замгубернатор региона Андрей Луценко.

По его словам, необходимо искать новые инструменты легализации недвижимости и земельных участков. Одним из таких инструментов может стать законодательная инициатива регионального Росреестра. В ведомстве предложили установить на федеральном уровне административную ответственность граждан за отсутствие регистрации права на используемую недвижимость.

Напомним, с 1 января 2016 года в Вологодской области налог на имущество организаций и физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. В региональный перечень коммерческих объектов недвижимости, облагаемых таким налогом, включены 15 тысяч объектов. Кроме того, под налогообложение подпадет порядка 45 тысяч жилых объектов, построенных в 2013—2015 годах. До 2016 года по ним налог не уплачивался.