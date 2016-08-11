Владивосток, 11 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Бесхозная лошадь напала на трехлетнего мальчика на острове Путятина в Приморском крае и откусила ребенку нижнюю губу, сообщает 11 августа портал Life.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лошадь

Инцидент произошел 10 августа на побережье острова, куда родители мальчика приехали из города Большой Камень, чтобы отдохнуть. На какое-то время взрослые выпустили играющего малыша из виду. К мальчику подошла лошадь и укусила его за лицо.

Ребенок получил укушенную рану и ушибленную рваную рану нижней губы, после оказания первой помощи его доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются, в том числе устанавливается, кому именно принадлежало животное.