Рига, 11 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2016 года терминалы Вентспилсского порта Латвии перевалили 11,5 млн тонн грузов — на 3,3 млн тонн (22,63%) меньше, чем за тот же период 2015 года, сообщает LETA.

Грузовой порт

Как пояснил руководитель отдела общественных отношений Управления Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня, за год существенно сократился объем транзита нефтепродуктов и каменного угля, что в основном и повлияло на общий грузооборот всего порта.

Так, грузооборот Ventspils nafta terminаls сократился на 1,7 млн тонн (25%) — до 5,1 млн тонн, а это лишь четверть мощности этого терминала. На терминале Baltic Coal Terminal перевалено 740 тыс. тонн каменного угля — на 48% меньше, чем в 2015 году. Грузооборот «Вентспилсский торговый порт» упал на 38% — до 1,2 млн тонн, Ventall Terminаls — на 50%, до 473 тыс. тонн. На терминале Kаlija parks за семь месяцев перевалено всего 230 тыс. тонн грузов — 6% его мощности. Грузооборот терминала Ventbunkers упал на 15% — до 1,3 млн тонн.

По сравнению с 2015 годом улучшились показатели Ventspils Grain Terminal, перевалившего 192 тыс. тонн зерна. На 18% — до 288 тыс. тонн увеличился грузооборот Ventplac, на 20% — до 122 тыс. тонн — Ventamonjaks serviss, на 6% — до 294 тыс. тонн — Ventamonjaks. Продолжает расти объем грузов, перевезенных паромами — общий грузооборот терминала Noord Natie Ventspils Terminals вырос на 10% — до 1,4 млн тонн.

В июле 2016 года терминалы Вентспилсского свободного порта перевалили 1,5 млн тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.

В свою очередь эксперт по экономике и финансам, бывший член правления Рижского свободного порта, руководитель консультационной компании «Laika stars» Вадим Ерошенко заявил, что 2016 год для транзитной отрасли будет тяжелым. По его словам, главной причиной снижения грузопотоков через Латвию, заключается в том, что в России в целом меняется подход к транзиту.

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