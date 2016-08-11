Рига, 11 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Четыре избирательных участка будут работать в Риге в день выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва 18 сентября, еще два откроются в генеральных консульствах России в Даугавпилсе и Лиепае, сообщает LETA.

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В Риге избирательные участки будут работать в посольстве России, в консульском отделе посольства, в отделе социального обеспечения при консульском отделе, а также в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы».

«Граждане РФ, проживающие на территории консульского округа посольства России в Латвии, будут голосовать по Сахалинскому одномандатному избирательному округу, граждане, проживающие на территории консульского округа генерального консульства России в Даугавпилсе — по Магаданскому одномандатному избирательному округу, а россияне, проживающие на территории консульского округа генерального консульства России в Лиепае, — по Еврейскому одномандатному избирательному округу», — сообщили в посольстве РФ в Латвии.

Напомним, по данным посольства РФ в Латвии, в настоящее время на территории республики проживает 53 333 гражданина России.