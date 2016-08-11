Красногорск, 11 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. С 1 сентября в Московской области завершается программа по так называемой водной амнистии. Дачникам области придется либо лицензировать свои скважины, либо получать крупные штрафы от органов природного надзора, конечно, как отмечают эксперты, если скважину на участке смогут найти, или садовод вообще впустит проверяющих на свою частную территорию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам депутата Госдумы, председателя Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрея Туманова, никто из дачников не слышал о проходившей амнистии, а сейчас многим придется скрывать свои скважины, тем самым не решая проблему, а лишь усугубляя взаимоотношения власти и населения.

«Это какая-то имитация работы, проблему надо было бы немного иначе решать. По крайней мере не запугивать дачников штрафами, а провести ревизию всего, а наши чиновники хотят перекладывать свою работу на граждан. Ясно, что никто из дачников не слышал про это и не знал, что зарегистрировать скважину, тем более уж получить лицензию — долгий и тяжелый путь. Надо делать из дачников союзников, а не противников», — отметил эксперт.

Туманов также предположил, что с окончанием «водной амнистии» дачники области, скорее всего, пойдут по пути сокрытия скважин, не впуская в свои частные владения никаких посторонних проверяющих. «Попробуйте найдите!» — отмечает депутат.

«Сейчас дачники пошли уже эти скважины закрывать и укрывать, и никого они не пустят на свой участок для контроля. Проверяющие смогут войти на участок только с судебным исполнителем, а вы же не будете с каждым дачников судиться. Проблема просто загоняется под ковер, и она так и не будет решена, а ее решать надо, так как скважин «пиратских» очень много, которые при неправильной эксплуатации ведут напрямую к засорению почвенных вод. Нужно, чтобы люди понимали, что они же этой водой потом питаются», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, областное Минэкологии объявляло мораторий на меры административного воздействия для тех, кто обратится за получением лицензии до 1 сентября 2016 года. С 1 сентября инспекторы государственного экологического надзора будут выписывать штрафы за несанкционированную добычу подземных вод. Административный штраф за отсутствие лицензии на скважину составляет до 5 тысяч рублей для физлиц до 50 тысяч рублей — для должностных, и до миллиона рублей — для юридических лиц. Пользоваться скважинами без лицензии можно только при объеме воды менее 100 кубических метров в сутки, добыче воды выше водоносного горизонта и добыче подземных вод для собственных нужд без предпринимательских целей.