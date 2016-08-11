Нарьян-Мар, 11 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. На программу переселения из районов Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы страны в 2016 году Ненецкий округ получил из федерального бюджета более 51 млн рублей. На эти средства сертификатами будет обеспечено порядка 40 семей. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения окончательный список переселенцев из Заполярья на 2016 год будет известен в начале сентября.

kartinki569.ru Нескончаемая очередь

В настоящее время окружное ведомство проводит работу по формированию списка — информирует очередников о выделении сертификата и ждет их официального подтверждения о согласии участвовать в программе.

На данный момент в департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО сформировано четыре очереди из желающих переехать в более южные районы. В первую входят инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В этом списке числятся 34 семьи. Во второй очереди, самой многочисленной, состоят пенсионеры. В ожидании сертификата на переселение на этот год находятся 229 претендентов. В третьей очереди — безработных, состоящих на учете в службе занятости, нет ни одного заявителя. Четвертая очередь — это работающие граждане, желающие выехать за пределы округа. Из данной категории очередников заявление на переселение в 2016 году подали 16 семей.

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Преимущество в получении субсидии на приобретение квартиры за пределами округа получают инвалиды, но не более 70 процентов от общей суммы федеральных средств. Оставшиеся 30 процентов распределятся следующим образом: 2 очередь — не менее 20 процентов; 3 и 4 очереди — по 5 процентов.

В случае неиспользования в полном объеме средств, направленных на предоставление гражданам, имеющим право на получение жилищных субсидий во вторую — четвертую очереди, остаток средств будет перенаправляться в соответствии с очередностью, уставленной в сводном списке граждан.

Напомним, программа переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям за счет средств федерального бюджета реализуются с 1996 года. В программе могут принять участие уроженцы НАО или жители Ненецкого округа, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года. При этом стаж работы на Севере должен составлять не менее 15 календарных лет. Важным условием является отсутствие других жилых помещений на территории РФ за пределами северных регионов.