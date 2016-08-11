Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка Игр в Рио Инна Дериглазова посвятила свою победу семилетней дочери Диане, которая тоже намерена взять в руки рапиру, сообщает НТВ.

OpenClipart-Vectors Фехтование

По словам спортсменки, фехтованию Диана начнет учиться в сентябре, когда пойдет в школу и в секцию. «Глядя на меня, сама хочет на фехтование. Наверное, хотелось бы, чтобы она была рапиристкой — да у нас в Курчатове, кроме рапиры, ничего и нет», — сказала Дериглазова.

Ранее российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль: в финале фехтования на рапирах она сразилась с итальянкой Элизой Ди Франчиску. Победа досталась спортсменке со счетом 12:11.

По итогам пятого дня Игр в Рио сборная РФ завоевала три медали: золотую, серебряную и бронзовую. Серебряную награду получила велогонщица Ольга Забелина на дистанции с раздельным стартом. Российская спортсменка завершила гонку на 29,9 км с результатом 44 минуты 31,97 секунды, уступив гонщице из США Кристине Армстронг.

Обладателем бронзовой медали стал пловец Антон Чупков, преодолевший 200 м брассом за 2 минуты 7,70 секунды. Представителя сборной РФ обошли казахстанец Дмитрий Баландин и американец Джош Прено.