Ярославль, 11 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области и бывший кандидат в депутаты Госдумы Михаил Крупин высказал предположение, что причиной снятия его с избирательной гонки могли стать кулуарные договоренности «Единой России» и «Справедливой России» о разделе округов. Об этом говорится заявлении, распространенном штабом Крупина.

Михаил Крупин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду облизбирком отказал самовыдвиженцу Крупину в регистрации из-за брака в подписях. Избирком выяснил, что подписи в поддержку омбудсмена собирали члены участковых избиркомов, что запрещено законом. Все собранные таким образом подписи были признаны недействительными.

«Я оставляю решение облизбиркома без комментариев. В то же время хочу высказать огромную благодарность людям, выступившим в мою поддержку. Я принял решение об участии в выборах буквально в последний момент: посчитал необходимым, чтобы в списке кандидатов появился человек, живущий на территории округа, обладающий необходимыми для работы в Госдуме экономическими и юридическими знаниями, практическим опытом работы в промышленности и на государственной службе. Уверен, что этого же хотели и избиратели, уставшие от засилья профессиональных политиков и «варягов», выдвинутых на выборы партиями», — говорится в заявлении Михаила Крупина.

Вероятно, под «профессиональными политиками» Крупин имеет в виду депутата Госдумы всех созывов Анатолия Грешневикова, против которого «Единая Россия» не стала выставлять своего кандидата. Из заявления можно понять, что именно в соглашении о разделе округов между ЕР и СР детский омбудсмен видит подлинные причины отказа ему в регистрации.

«Если это правда, то речь идет не о разочаровании для отдельно взятых самовыдвиженцев, а об угрозе свободному волеизъявлению граждан. Получается, что введение в России смешанной избирательной системы не достигает результата — реальные шансы на выборах все равно сохраняются лишь для представителей партий. Печально, когда в жертву кулуарным договоренностям приносится конституционное право граждан избирать и быть избранными. Жаль, если мы сталкиваемся с этим в Ярославской области», — сказал Михаил Крупин.

Отметим, что выдвижение Крупина поддержали многие единороссы в регионе, в том числе лидер фракции ЕР в Яроблдуме Николай Александрычев.