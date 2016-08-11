Оренбург, 11 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области за мошенничество при переселении граждан из аварийного жилья осуждены глава администрации Пономаревского сельсовета Александр Михин, заведующая отделом ЗАГС районной администрации Оксана Шерстнева и бухгалтер администрации Пономаревского сельсовета Елена Логинова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

В суде установлено, что в 2012—2013 годах Михин совместно с коллегами организовали незаконное отчуждение двух муниципальных квартир в частную собственность. Шерстнева и Логинова под видом нуждающихся в рамках программы переселению граждан из аварийного жилищного фонда получили новые квартиры. Примечательно, что ветхое жилье, якобы находившееся в пользовании Логиновой, было создано лишь на бумаге, за счет уменьшения площади другой муниципальной квартиры.

В результате реализации преступной схемы Шерстнева оформила право собственности на полученную квартиру и вскоре продала ее за 1 млн рублей. Семья, площадь жилья которой была уменьшена, необоснованно получила в новом доме квартиру на 25,4 кв. метра меньше. Заключение с Логиновой незаконного договора служебного найма жилого помещения предотвратила прокуратура.

Чиновники признаны виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве, повлекшем лишение граждан прав на жилое помещение. Александр Михин приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Шерстнева — к двум годам лишения свободы исправительной колонии общего режима. Логиновой назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«Прокуратура района по получении текста приговора оценит его законность и обоснованность. Кроме того, надзорное ведомство намерено отстаивать в суде жилищные права семьи, пострадавшей от преступных действий чиновника и одной из его подельниц», — отметила Ольга Аникеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года на территории Оренбуржья отмечен рост числа преступлений коррупционной направленности — почти на 20%.

В январе-июне правоохранительные органы выявили 205 преступлений коррупционной направленности (первое полугодие 2015 года — 171), из них по фактам получения взятки — 45, дачи взятки — 39, посредничества во взяточничестве — 6, мошенничества — 50, присвоения либо растраты имущества — 48, коммерческого подкупа — 5, злоупотребления должностными полномочиями — 6, превышения должностных полномочий — 1, служебного подлога — 3, легализации денежных средств — 1, воспрепятствования законной предпринимательской деятельности — 1.

Наиболее подверженными коррупционной преступности сферами в 2016 году, как и в 2015 году, являлись сферы использования бюджетных средств (совершено 44 преступления, или 21,5% от общего числа зарегистрированных), здравоохранения (28 преступлений, или 13,7%), ЖКХ (9 преступлений, или 4,4%) и распоряжения государственным имуществом (10 фактов, или 4,9%).