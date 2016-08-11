Пекин, 11 августа, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Новый Zotye T700 позиционируется как «флагман» марки. Новинка из КНР сочетает в себе последние дизайнерские решения европейского автопрома. В агрессивных чертах экстерьера Zotye T700 узнается дизайн британских Jaguar F-pace и Range Rover Evoque. Интерьер новинки китайского автопрома напоминает салон моделей Porsche последнего поколения. Главной отличительной особенностью интерьера Zotye T700 является широко диагональный мультимедийный дисплей, поддерживающий до 4 одновременных прикосновений.

auto.qq.com Zotye T700

Силовой агрегат Zotye T700 представлен 2 версиями двигателей: новый 1,8-л. турбированный мотор и 2,0-л. турбированный двигатель, произведенный на заводе Mitsubishi. Вне зависимости от версии двигателя, новинка будет оснащаться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, пишет «Тайпин цичэ».

Стоимость нового Zotye T700 пока не объявлена. Эксперты полагают, что базовая версия кроссовера обойдется покупателям в 150 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 августа китайский автопроизводитель Zotye, известный во всем мире своими копиями немецких автомобилей, на сей раз «воссоздал» концепт концерна Volkswagen. Новый Zotye Damai X7 SUV практически полностью копирует Volkswagen CrossBlue Coupe-концепт, представленный в конце 2015 г.