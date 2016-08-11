Астана, 11 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Вторую по счету олимпийскую медаль для Казахстана и первую — в плавании — завоевал сегодня, 11 августа, Дмитрий Баландин.

HansenHimself Пловец

«Соревновательный день Рио завершился неожиданным триумфом молодого казахстанца Дмитрия Баландина, ставшего первым олимпийским чемпионом Казахстана в плавании. Заключительным стартом для него стал финал дистанции 200 метров брассом. С результатом 2:07.46 минуты Баландин сенсационно выиграл финал и стал первым в истории независимого Казахстана олимпийским чемпионом по плаванию», — говорится в сообщении Национального Олимпийского комитета Казахстана.

Это вторая золотая медаль Казахстана в Рио — первую завоевал тяжелоатлет Ниджат Рахимов, выступающий в весовой категории до 77 кг, подняв общий вес в 379 килограммов.

Чемпионов сегодня поздравил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — поздравительные телеграммы размещены на официальном сайте главы государства.

Государственный тренер Республики Казахстан по плаванию Айдар Картпаев назвал медаль Дмитрия Баландина самой дорогой с 1972 года — тогда олимпийское серебро добыл карагандинский пловец Виктор Абоимов на Олимпиаде в Мюнхене.

Примечательно, что Баландин, чествуемый сегодня всей страной, мог и вовсе не стать пловцом. Как пишет спортивный портал Sports. kz, олимпийский чемпион в свое время мечтал о футболе, но не нашел нормальной академии в стране.

За свою победу Дмитрий Баландин получит 250 тысяч долларов призовых (более 16 млн рублей) — столько полагается каждому спортсмену, который получит золотую медаль на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Победа Баландина стала в некоторой степени неожиданной, поскольку в плавании, как было сказано выше, страна не показывала высоких результатов.

Традиционно в Казахстане надежды возлагают на тяжелоатлетов, и Рахимов эти надежды оправдал. Что особенно ценно после того, как от соревнований в Рио оказались отстранены четыре казахстанских олимпийских чемпиона-тяжелоатлета: Светлана Подобедова, Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и Илья Ильин. В их допинг-пробах нашли запрещенные препараты. Тогда казахстанская спортсменка Ольга Шишигина заявила, что казахстанцы «попали под раздачу» Всемирного антидопингового агентства, которое не хочет допускать на Олимпиаду российскую команду.