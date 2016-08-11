Тверь, 11 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Тверской области намерены предпринять меры по активизации работы властей на местах для развития туризма. Об этом говорилось 10 августа в ходе рабочей поездки в Осташковский район исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

ostashkov.ru Экспонаты музея

В рамках поездки глава региона посетил уникальный «Музей забытых вещей, и не только…». Здесь собраны предметы обихода советской и дореволюционной эпох. С коллекцией музея ознакомились вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер.

Игорь Руденя побывал в музее уже во второй раз. Здесь, под одной крышей, собрано более тысячи раритетных вещей — это самовары и утюги, лампы и печатные машиын, фотоаппараты, магнитофоны, картины и многое другое. Также в музее представлена экспозиция дизайнерских работ, созданных в стиле стимпанк.

Гости музея отметили, что поддержка таких учреждений важна для региона не только с точки зрения их вклада в сохранение истории, но и привлечения туристов, ведь развитие этого направления — сейчас один из приоритетов в работе областной власти. Осташковский район имеет большой потенциал для развития этой сферы. По мнению Ирины Шереметкер, здесь есть возможности для военно-исторического, гастрономического, культурно-познавательного и водного туризма.

«Для туристической индустрии, прежде всего, важно содержание и состояние инфраструктуры. Это дороги, сервис, развитие малого и среднего бизнеса. В ближайшее время мы предпримем ряд мер для того, чтобы активизировать работу местных властей. Нужно приложить усилия, чтобы все привести в порядок», — заявил Игорь Руденя.

«Я вижу сейчас целый ряд системных шагов. Например, газификация. Здесь, в Осташковском районе есть поселения, где уже давно проложена труба. Игорь Михайлович сейчас этим занимается, и мы на федеральном уровне окажем поддержку, чтобы газификация позволила привлечь сюда крупный, экологически чистый бизнес», — отметил Владимир Васильев.