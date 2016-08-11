Махачкала, 11 августа, 2016, 11:30 — ИА Регнум. По факту убийства федерального судьи в Дагестане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Дагестан.

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«В селе Ассаб Шамильского района 10 августа примерно в 22:30 мск неустановленное лицо произвело выстрелы из огнестрельного автоматического оружия в федерального судью Шамильского районного суда Убайдулу Магомедова, который находился во дворе своего дома, и скрылось, — говорится в сообщении. — От причиненных огнестрельных ранений судья скончался на месте».

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются установить личность злоумышленника. Основной причиной покушения следствие считает профессиональную деятельность Магомедова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Шамильском районе Дагестана неизвестный застрелил федерального судью Убайдулу Магомедова.

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