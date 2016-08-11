Рыбинск, Ярославская область, 11 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области судебные приставы наложили арест на 10 миллионов акций ПАО НПО «Сатурн». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, активы принадлежат осужденному экс-мэру города Юрию Ласточкину и будут реализованы в счет уплаты наложенного судом штрафа в 140 млн рублей.

Юрий Ласточкин

Осенью 2015 года Юрий Ласточкин был осужден за растрату и получение взятки и приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу. Ввиду того, что Ласточкин содержится под стражей, штраф в установленные законом сроки он не выплатил. Тогда в рамках исполнительного производства приставы наложили арест на имущество экс-мэра Рыбинска. Под арест попали 10 012 500 штук акций ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» и недвижимость Юрия Ласточкина.

«В ближайшее время, недвижимость и акции будут оценены специалистами и переданы на реализацию, деньги вырученные от реализации пойдут на погашение коррупционного штрафа», — отмечается в официальном сообщении УФССП России по Ярославской области.

ПАО «НПО «Сатурн» — компания, специализирующаяся на разработке и производстве, газотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации. «Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», находящей под контролем государственного «Ростеха». Юрий Ласточкин был директором и основным акционером предприятия до 2007 года, после чего контроль над предприятием перешел к государственным структурам, однако часть акций сохранилась у бывшего директора, который в настоящее время находится в местах лишения свободы.