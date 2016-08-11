Москва, 11 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России работают чуть меньше 1 миллиона инвалидов трудоспособного возраста или 24% от их численности. К 2020 году министерство ставит задачу удвоить уровень их занятости. Об этом сегодня, 11 августа, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев, сообщили в Минтруда РФ.

Александр Дейнека. Кузнецы (фрагмент). 1957

По его словам, министерство продвигает комплексный подход в решении этой сложной проблемы. В частности, готовится законопроект, по сопровождению инвалидов при решении вопросов занятости; прорабатывается вопрос принципиального изменения механизма квотирования рабочих мест для инвалидов; разрабатываются стимулы для работодателей, которые примут инвалидов сверх квоты.

Все эти меры будут эффективны в том случае, если региональные службы занятости не будут дожидаться, когда инвалид обратится за содействием в трудоустройстве. Специалисты служб занятости должны самостоятельно выйти к инвалиду с предложениями о работе.

Замминистра уточнил, что основой для работы региональных органов службы занятости станут данные учреждений медико-социальной экспертизы, которые, начиная с 2016 года в обязательном порядке направляются в службу занятости в рамках межведомственного взаимодействия. «Инвалидность не должна становиться преградой для трудоустройства», — подчеркнул Лекарев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ установит всем регионам России обязательные показатели по трудоустройству инвалидов. Это будет не доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся в службу занятости, а доля от инвалидов в трудоспособном возрасте, информация о которых содержится в Пенсионном фонде РФ.

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Добавим, в России насчитывается 12,45 миллиона инвалидов: 1,53 миллиона инвалидов самой тяжелой, I группы (12,3%), 6,03 миллиона II группы (48,4%) и 4,29 миллиона III группы (34,5%), еще 600 тысяч человек — дети-инвалиды (4,8%).

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