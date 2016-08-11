Донецк, 11 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум.



Фото: Сергей Косяк Раненые дети Марьинки (Донетчина под контролем ВСУ)

За прошедшие сутки в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях. Противоборствующие стороны продолжают использовать 120, 122 и 152 мм артиллерию из-за чего страдает мирное население. Об этом сегодня, 11 августа, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР, пресс-служба Донецкой горадминистрации и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

По словам военного ДНР, прошлой ночью на Донетчине украинские войска обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк, Ясиноватая, Докучаевск, Трудовское, Минеральное, Александровка, Зайцево, Спартак, Веселое, Коминтерново и Ленинское.

«С 22:30 до 02:40 украинская сторона обстреливала из орудий калибра 152 и 122 мм поселок Трудовское, Ясиноватую, район промзоны, село Минеральное Ясиноватского района и окраины Докучаевска… Был выпущен 61 артиллерийский снаряд», — сказал ДАН источник. При этом подразделения ВСУ использовали минометы калибра 82 и 120 мм (выпущено 113 мин).

Военный отметил, что в результате обстрела пос. Трудовское (под Донецком) ранения получила 16-летняя девушка. «Осколочное ранение получила 16-летняя девушка. Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу № 14, ее состояние уточняется», — сказал собеседник агентства.

В то же время пресс-служба мэрии Донецка информирует о ранении одного мирного жителя и прямом попадании снаряда в жилой дом. «В ночь с 10 на 11 августа обстрелу со стороны ВСУ подверглись Петровский и Киевский районы. Прямые попадания зафиксированы: Киевский район по ул. Благовещенская — попадание снаряда в квартиру, повреждение автомобиля; по ул. Аристова — повреждение газопровода. Петровский район: осколочное ранение получил один человек», — говорится в сообщении.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. В частности под обстрел попали позиции ВС ЛНР на подступах к Станице Луганской (возле памятника князю Игорю), в Славяносербске и селе Нижнее Лозовое. При этом украинские войска использовали танки, 82 мм минометы, АГС и СПГ. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин информирует, что вчера вечером в Марьинке (Донетчина, под контролем ВСУ) несколько снарядов противника упали в жилых кварталах. При этом двое детей получили осколочные ранения. «Район улицы Ленина, прямое попадание из РПГ в жилой дом. Двое детей, 2003 и 2008 годов рождения, получили ранения. Дети доставлены в больницу», — написал Аброськин на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, 11 августа спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 67 раз нарушили режим прекращения огня. По ее словам, 32 обстрела зафиксировано на Мариупольском направлении. «Враг дважды применил запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию по Водяному: 70 снарядов калибра 122 мм были выпущены в сторону наших укреплений. На участке фронта Марьинка — Широкино противник осуществлял вооруженные провокации, ведя пулеметный, гранатометный и минометный огонь… В Старогнатовке, Талаковке и Марьинке враг задействовал бронетехнику», — сказала Баранова.

Она сообщили, что в Авдеевке (Донецкое направление) ВС ДНР неоднократно открывали по украинским войскам минометный, гранатометный и пулеметный огонь, в Опытном позиции ВСУ были обстреляны из тяжелой артиллерии. «По защитникам Луганского и Невельского враг бил из минометов 120 и 82 мм калибра, а в Новоселовке Второй — продолжал гранатометный огонь», — добавила Баранова.

Майор также проинформировала, что на Луганщине ВС ЛНР обстреляли украинские войска в районе Станицы Луганской, Новоалександровке, Новозвановке, Золотом и Попасной.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера на Донетчине подразделения ВСУ 711 раз обстреляли позиции армии ДНР, выпустив 173 артиллерийских снаряда калибром 122 и 152 мм и 434 мины калибром 82 и 120 мм. Кроме того, обстрелы велись из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. По его словам, ВСУ продолжают перебрасывать в Донбасс тяжелую артиллерию и бронетехнику.