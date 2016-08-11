Москва, 11 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. До 19 августа новую разметку нанесут еще в четырёх местах центра Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Работы по маркировке дорог пластиком проведут на Воздвиженке, Знаменке, в Газетном переулке и на площади Арбатские Ворота.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

На Воздвиженке и Знаменке работы проведут с 12 по 19 августа, на площади Арбатские Ворота — с 12 по 17 августа, а в Газетном переулке — с 11 по 18 августа. Маркировать дорожное полотно этих улиц планируют в ночные часы — с 23:00 до 06:00. Полного перекрытия движения на время нанесения разметки не будет.

Сроки нанесения разметки могут измениться в случае неблагоприятных погодных условий. По техническим требованиям во время дождя проводить работы нельзя: полотно должно быть идеально сухим, чтобы пластик хорошо сцепился с асфальтом. Если на дороге останется влага, то пластик держаться не будет.

Напомним, с 10 августа 2016 года новую разметку начали наносить в Романове, Большом Кисловском, Староваганьковском, Крестовоздвиженском переулках и на Арбатской площади.