Москва, 11 августа, 2016, 18:01 — ИА Регнум. От приватизации компании «Башнефти» хотят отсечь иностранных инвесторов. Минэкономразвития России направило в правительство доклад о способах приватизации госдоли «Башнефти». Об этом сообщили в министерстве, пишет сегодня, 11 августа, газета «Ведомости».

bashneft.ru «Башнефть»

Минэкономразвития в своем отчете, направленном в правительство в среду, 10 августа, рекомендует продать государственную долю «Башнефти» не на бирже, а на тендере стратегическому инвестору. Также в документе ведомства от сделки отсекаются иностранцы.

В общей сложности министерство предлагает правительству предъявить потенциальному покупателю восемь условий. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника, задействованные в подготовке рекомендации. Во-первых, одним из главных требований является то, что потенциальный покупатель акций компании должен быть зарегистрирован в России. Во-вторых, размер выручки покупателя за 2015 год должен превышать 10 млрд рублей. В-третьих, у него не должно быть просроченной задолженности в бюджете различного уровня. Еще одно требование — средства для сделки по приватизации доли «Башнефти» покупатель не должен занимать в государственных банках. Далее — потенциальному покупателю должна дать одобрение на сделку Федеральная антимонопольная служба. Еще одно — должна быть подготовлена стратегия развития «Башнефти». И заключительное требование заключается в том, что потенциальный покупатель госдоли нефтекомпании должен внести предоплату в размере 10% стартовой цены.

В случае если правительство согласится с условиями Минэкономразвития, то компания «Татнефтегаз» не подойдет по представленным критериям для участия в тендере. Дело в том, что выручка компании за минувший год составила всего 29,8 млн рублей. Что касается Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и фонда «Энергия», то они пока не раскрывают размер своей выручки за 2015 год.

Напомним, что ранее глава РФ Владимир Путин своим указом исключил «Башнефть» из списка стратегических предприятий, таким образом, президент разрешил продажу госдоли компании. Россия (конкретно Росимущество) владеет 50,08% акций «Башнефти», 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии. Теперь государство намерено продать 60,16% акций, то есть весь свой уставной капитал (50,08%). Ранее компания EY оценила рыночную стоимость государственного пакета акций «Башнефти» в 306 млрд рублей.

Консультантом по приватизации компании является «ВТБ Капитал». Он первоначально приглашал к участию в сделке восемь компаний. Среди которых, например, «Роснефть», «Лукойл», «Татнефтегаз» и другие.

Ранее ИА REGNUM писало, что компания «Роснефть» намерена участвовать в покупке доли «Башнефти», несмотря на то, что против этого выступает правительство. Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил свою позицию тем, что правительство не выдало компании директиву, запрещающую организации участвовать в сделке.

Против того, чтобы «Роснефть» как госкомпания приватизировала «Башнефть», неоднократно высказывались высокопоставленные российские чиновники. Например, вице-премьер Аркадий Дворкович и министры экономразвития и энергетики Алексей Улюкаев и Александр Новак. Более того, Владимир Путин дал неформальное поручение, чтобы компания не участвовала в торгах. Однако, несмотря на позицию правительства, «Роснефть» хочет побороться за долю «Башнефти», а Сечин уже направил чиновникам письмо, в котором разъясняет плюсы от приватизации компании «Роснефтью».