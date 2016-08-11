Воронеж, 11 августа, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Строительная отрасль в Воронежской области нуждается в системной поддержке со стороны региональных органов государственной власти. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской областной думы, заявил спикер регионального парламента Владимир Нетесов в преддверии Дня строителя, отмечаемого 14 августа.

Sch Механический барометр

Сегодня Воронежская область является лидером среди регионов Центрального федерального округа по вводу жилья, уступая только Москве и Московской области. Так, в 2015 году, который стал непростым для экономики страны и региона, в Воронежской области было введено 1 млн 632 тыс. 500 кв. м жилья — на 4% больше, чем годом ранее.

«Строительная отрасль — барометр развития региона. Ведь она имеет ярко выраженный мультипликативный эффект. Вместе и рядом со строителями работают поставщики материалов, подрядчики, бизнес грузоперевозок, мебельный ритейл, добыча полезных ископаемых — перечислять можно долго. Известно, что одно рабочее место в строительстве создаёт от 8 до 12 мест в смежных отраслях», — отметил председатель областного парламента Владимир Нетесов.

«Кроме того, огромное значение имеет и социальный эффект. Возводится новое жилье, а значит, тысячи семей воронежцев переезжают в более современные, комфортные квартиры, существенно повышая качество жизни. Именно поэтому строительная отрасль нуждается в системной поддержке со стороны региональных органов государственной власти. И со стороны депутатского корпуса подобная работа проводится: как в рамках профильного комитета, так и всего законодательного собрания», — добавил спикер.

Добавим, что за первый год работы депутаты областной думы шестого созыва приняли 17 законов, связанных со строительной отраслью. В числе их — закон о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, определение порядка начальной цены предмета аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемных домов коммерческого и социального использования, ряд законов, связанных с капремонтом жилья.